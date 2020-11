VIDEO/ Răspunsurile Maiei Sandu la întrebările ZdG: Activitatea lui Alexandr Stoianoglo este nesatisfăcătoare și anunță că va avea o discuție cu Procurorul General

Președinta aleasă a R. Moldova, Maia Sandu, a susținut luni, 30 noiembrie, prima sa conferință de presă după alegeri în care a răspuns la întrebările jurnaliștilor de la diverse instituții media. La eveniment a fost prezent și un reporter de la Ziarul de Gardă care a avut 2 întrebări.

Una legată de activitatea sa anticorupție și cooperarea cu Procurorul General. Cea de-a doua ține de politica de cadre a viitoarei Președinții.

Reporter ZdG: În campania electorală, dvs ați promis lupta cu corupția drept prioritate. Ieri, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a împlinit un an de mandat. Cum apreciați activitatea acestuia în ultimul an și cum vedeți colaborarea cu acesta în lupta contra corupților, dacă această colaborare ar fi posibilă?

Președinta Maia Sandu: Nu prea am lucruri bune de spus despre activitatea procurorului general, din păcate, după un an de zile, dar îmi doresc să am o discuție deja din funcția de președinte imediat după inaugurare ca să înțeleg care sunt argumentele, dacă sunt argumente pentru această lipsă de performanță, pentru că așa văd eu lucrurile. Și bineînțeles, în contextul activității Consiliului Suprem de Securitate vom avea discuții parlamentare de corupție. Dosare care sunt pe agenda societății și pe care în continuare nu vedem progrese. Dar voi avea o discuție cu procurorul general, așa ca să ascult și poziția lui, și să văd care sunt argumentele lui pentru această lipsă de progres.

Reporter ZdG: După ce ați fost aleasă în funcția de președinte, cu siguranță ați fost abordată de mulți oameni, pe unii pe care poate nu i-ați auzit sau văzut de mult timp. În PAS am înțeles că sunt multe cereri de aderare după victoria dvs. În aceste condiții, cum o să vă asigurați că în funcțiile publice de la președinție sau în instituțiile publice subordonate președinției vor ajunge persoane în baza meritocrației și nu vor fi promovate persoane cu integritate dubioasă, în baza afilierii politice sau pe bază de cumătrism?

Președinta Maia Sandu: Nu am fost abordată de multe persoane. Știu că au venit multe cereri la partid, dar avem o comisie internă care evaluează aceste cereri și asta vor face colegii mei. Eu am fost abordată mai mult de oameni care au probleme foarte grave. Am fost abordată de oameni care au chemat Urgența pentru că au covid și a venit Urgența și le-a spus că trebuie spitalizați, dar nu au unde să-i spitalizeze, pentru că nu mai sunt locuri. Deci, cele mai multe apeluri au fost în acest sens de la oameni cu alte probleme. Oameni care au mers în instanța de judecată deja zece ani să-și caute dreptatea și nu și-o mai găsesc. Acestea au fost cele mai multe apeluri și mesaje pe care am început să le primesc în această perioadă. Noi întotdeauna am fost foarte riguroși atunci când am făcut echipa, nu contează dacă la partid sau în guvern, sau la președinție. În continuare vom folosi aceleași metode de a ne documenta, inclusiv din materialele pe care le faceți dumneavoastră, pentru că atunci când nu poți să ai încredere în justiția din R. Moldova, recurgi la materialele de investigație pe care le face presa și aici sunteți de mare ajutor.

Președinta aleasă a Republicii Moldova a convocat prima sa conferință de presă după alegeri. Până acum, a avut doar ieșiri în briefinguri de presă sau interviuri. Maia Sandu a anunțat că va răspunde timp de 2 ore și jumătate la întrebări.

Fiecare instituție media acreditată la evenimentul ce s-a desfășurat la Palatul Republicii a avut posibilitatea să ofere câte 2 întrebări, iar în funcție de timpul liber rămas, să adreseze și alte întrebări.