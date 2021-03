VIDEO/ Procuratura a constatat „încălcarea dreptului la un proces echitabil” în privința unei condamnate

Caz rar în justiția din R. Moldova. Procuratura Generală a depus un recurs în anulare la Curtea Supremă de Justiție în care subliniază că o decizie emisă în 2020 în privința unei inculpate a reprezentat o „încălcare flagrantă a drepturilor și libertăților fundamentale” stipulate în Convenția pentru Drepturile Omului, și anume „încălcarea dreptului la un proces echitabil”. Procurorii cer dispunerea rejudecării cauzei penale, lucru solicitat și de către avocatul familiei condamnatei, care ani la rând a transmis plângeri și solicitări către instituțiile statului, reclamând că dosarul a fost instrumentat cu ilegalități. Deși recursul Procuraturii a fost depus încă în septembrie 2020, până în prezent, la Curtea Supremă de Justiție nu a fost programată nicio ședință în acest sens.

Dosarul o vizează pe Georgeta Balmuș, care a fost condamnată la închisoare cu executare pentru opt ani și două luni, fiind învinuită că prin abuz de încredere și înșelăciune, împreună cu feciorul său, a dobândit ilegal circa 13 milioane de lei de la un investitor străin.

„În 2012, fiul ne-a informat că este un investitor străin care ar putea să investească în agricultură, dar trebuie de procurat pământuri. Dumnealui (n.r. investitorul) ne-a spus ca noi să procurăm pământul și el va investi mai departe în livezi și vii. Noi am procurat 125 de ha de pământ de la Brezoaia și am început a lucra”, povestește Piotr Balmuș, soțul Georgetei Balmuș, precizând că, peste ceva timp, s-au pomenit în situația în care investitorul străin, Guseyn Davudov, i-a învinuit familia că ar fi escroci care vor să-i fure pământurile.

Potrivit familiei Balmuș, colaborarea cu investitorul străin a pornit de la premisa ca ei să contribuie la afacere prin procurarea terenurilor, în timp ce Guseyn Davudov va participa financiar la procurarea tehnicii agricole și a plantațiilor.

De cealaltă parte, investitorul străin insistă că el a fost cel care a făcut transferurile pentru procurarea terenurilor și că a fost înșelat de către familia Balmuș, care nu a înregistrat bunurile respective pe numele companiei, ci pe numele lui Piotr Balmuș. Astfel, neștiind că pământurile nu sunt înregistrate pe numele companiei pe care a fondat-o împreună cu Balmuș, Guseyn Duvodov declară că a investit în acele terenuri, în rezultat fiind înșelat și prejudiciat cu cel puțin 1 milion de euro. Invocând aceste aspecte, Guseyn Duvodov a depus o plângere la Procuratură. A fost deschis un dosar penal, iar, ulterior, Judecătoria Căușeni a condamnat-o pe Georgeta Balmuș doar pentru unul dintre episoadele prezentate de către partea vătămată, și anume dobândirea ilicită a 400 de mii de dolari, echivalentul a circa 5 milioane de lei.

„În 2018, s-a luat decizia de a fi arestată direct în sala de ședință, ca pe o teroristă, în lipsa avocatului, procurorului, grefierei, prezenți numai Davudov cu soția lui și soția mea, plus judecătorul. I-au dat opt ani și două luni, fiind învinuită pe un singur episod din trei episoade. Acesta a fost un raider adevărat pentru a-i ceda pământurile lui Guseyn Davudov”, menționează soțul Georgetei Balmuș.

Piotr Balmuș mai subliniază că în perioadă în care soția sa a fost condamnată, fiul lor, Petru Balmuș, a fost dat în căutare internațională, fiindu-i incriminat furtul a un milion de euro și un milion de dolari.

„În timpul ăsta, cât mergeau ședințele, Davudov m-a chemat la el și mi-a spus: «La ședința de judecată trebuie să spui că pământurile le-ai cumpărat pentru mine, altfel soția și feciorul vor lua 5-6 ani de pușcărie»”, precizează Piotr Balmuș, subliniind că nu au fost de acord cu decizia primei instanței și au mers mai departe la Curtea de Apel (CA). La CA lucrurile însă nu au stat diferit, magistratele Ludmila Ouș, Liubovi Brânza și Galina Moscalciuc au menținut decizia instanței de fond. Dosarul a ajuns ulterior și la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), care a dispus rejudecarea cauzei. Dosarul a ajuns din nou pe masa magistraților de la CA Chișinău, care de data aceasta însă,au găsit-o vinovată pe Georgeta Balmuș pe toate episoadele invocate de către acuzare, fiindu-i aplicată aceeași pedeapsă de opt ani și două luni de închisoare. Cazul a ajuns și de această dată la CSJ, recursurile apărării fiind însă respinse.

„Dânșii, în instanța de judecată, atât pe cauza penală, cât și pe cauza civilă, nu au prezentat absolut nicio probă prin care să confirme că, în primul rând, au avut posibilitatea să procure aceste terenuri”, declară avocatul lui Davudov, Alexandru Zmeu, care subliniază că apărarea familiei Balmuș nu a prezentat nici probe de transmitere a banilor către vânzătorul terenurilor. Totodată, acesta neagă acuzațiile de șantaj invocate de către Piotr Balmuș.

La o distanță de trei ani de când Georgeta Balmuș este deținută în penitenciar, în urma plângerilor și sesizărilor înaintate de către familia Balmuș, procurorii au decis să studieze dosarul pentru a stabili dacă acesteia i-au fost respectate toate drepturile în cadrul procesului.

„Așa cum m-au informat colegii și așa cum a și fost, de fapt, întocmit recursul nostru în anulare, mi s-a comunicat că în hotărârile de condamnare ale doamnei au fost luate în calcul exclusiv probele care au fost prezentate de către colegii procurori, iar acele probe, inclusiv versiuni de apărare pe care le-a invocat condamnata, nu au fost reflectate de către instanță sau nu au fost indicate motivele pentru care acestea nu au fost considerate plauzibile. Din acest considerent, noi am apreciat această stare de lucruri ca și o încălcare a dreptului la un proces echitabil și, având în vedere că este vorba de un drept fundamental, garantat de Convenția Europeană, noi am declanșat calea extraordinară de atac – recurs în anulare”, declară Mircea Roșioru, adjunctul procurorului general.