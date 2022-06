Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a declarat că a respins numirea celor 13 magistrați în funcția de judecători până la atingerea plafonului de vârstă, din motiv că a avut anumite semne de întrebare cu privire la veniturile și cheltuielile raportate de aceștia.

Declarația șefei statului a fost făcută joi seara, 16 iunie, în cadrul emisiunii „Cutia Neagră” de la postul de televiziune TV8.

Președinta Maia Sandu susține că a primit informații de la Centrul Național Anticorupție (CNA), Serviciul Fiscal de Stat (SFS), Autoritatea Națională de Integritate (ANI) și a identificat diferențe între veniturile și cheltuielile raportate, „inclusiv în raport cu unii oameni care sunt apreciați de societatea civilă”.

„Referitor la cei care au fost întorși la CSM, asta nu înseamnă că lucrurile sunt clare. Este lista care a mers înapoi la CSM și eu am acest drept în situația în care am anumite semne de întrebare. În raport cu unii judecători care sunt în lista celor care au fost întorși la CSM, eu cred că ei nu merită să fie judecători. De exemplu, în raport cu anumite decizii pe care le-au luat.

În raport cu alți oameni, eu am semne de întrebare pe faptul că veniturile raportate de ei și cheltuielile raportate de ei sunt destul de diferite. Atunci când apare o diferență de 5 milioane de lei între veniturile oficial raportate și cheltuielile oficial raportate, atunci e firesc ca eu să ofer posibilitatea CSM-ului să examineze acest caz. Nu există un mecanism în lege care să-mi permită să cer explicații direct de la candidați. Eu am primit informații de la CNA, de la SFS, de la ANI, am colectat toată această informație, am pus-o cap la cap și am văzut aceste diferențe, inclusiv în raport cu unii oameni care sunt apreciați de societatea civilă. Haideți să fim corecți și obiectivi. Dacă ne interesează integritatea judecătorilor, trebuie să ne intereseze indiferent care este opinia societății civile și dacă cheltuielile sunt mai mari cu 5 milioane de lei decât veniturile oficial declarate, atunci eu vreau să știu dacă există o justificare legală pentru această diferență (…)”, a declarat Maia Sandu.