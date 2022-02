Președintele CSJ, ministrul Justiției și procurorul general nu vor mai fi membri de drept în Consiliul Superior al Magistraturii. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost elaborat de Ministerul Justiției și propus spre consultări publice, avizare și expertizare.

Tot în doument se menționează că CSM va avea în continuare 12 membri.

Potrivit modificărilor propuse la legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, în componența Consiliului Superior al Magistraturii intră judecători și persoane care se bucură de o înaltă reputație profesională și integritate profesională, cu experiență în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant, care nu activează în cadrul puterii legislative, executive sau judecătorești și nu sunt afiliate politic.

Șase membri ai Consiliului Superior al Magistraturii care nu fac parte din rândul judecătorilor, inclusiv șase supleanți pentru aceștia sunt selectați în mod deschis şi transparent de către Comisia juridică, numiri şi imunități în baza unui concurs public și sunt numiți prin hotărârea Parlamentului cu votul a trei cincimi din deputații aleși. Concursul se organizează până la expirarea mandatului membrilor numiți anterior și constă din examinarea dosarelor și audierea candidaților. Comisia juridică, numiri şi imunități întocmește avize argumentate pentru fiecare candidat selectat și propune Parlamentului numirea acestora.

Proiectul prevede și condițiile pe care trebuie să le întruneasca candidații pentru a putea fi aleși membri ai CSM.

În funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii poate fi aleasă persoana care nu face parte din rîndul judecătorilor, dacă aceasta întrunește următoarele condiții:

a) are înaltă reputație profesională

b) are integritate profesională

c) are experiență în domeniul dreptului sau în alt domeniu relevant de cel puțin 7 ani

d) nu a activat în ultimii 2 ani pînă la momentul depunerii cererii în cadrul

organelor puterii legislative, executive sau judecătorești;

e) nu este afiliată politic



Proiectul integral:

Proiectul de hotărâre a fost publicat pentru consulări publice, iar data limită pentru comentarii pe marginea documentului este 17 februarie 2022.

