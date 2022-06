Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, mesaj de felicitare pentru Veronica Dragalin, noua procuroră-șefă a PA: „Am toată încrederea că va reuși să facă față tuturor provocărilor”

Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, a venit cu un mesaj de felicitare pentru Veronica Dragalin, noua procuroră-șefă a Procuraturii Anticorupție (PA), în contextul anunțului privind semnarea ordinului, de către procurorul general interimar Dumitru Robu, de numire a Veronicăi Dragalin în funcția respectivă, începând cu data de 1 august.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, se arată convins că, Veronica Dragalin, în funcția de procuroră-șefă a Procuraturii Anticorupție, va reuși să facă față tuturor provocărilor și rezistenței care va veni „din partea unora”.

„Transmit felicitări doamnei Veronica Drăgălin, care a fost numită astăzi în funcția de Procuror-șef al Procuraturii Anticorupție.

Misiunea pe care o are este una complexă și dificilă, pentru că fenomenul corupției este înrădăcinat în toate sistemele de ani de zile, iar stârpirea lui necesită mult curaj, determinare și puteri. Am toată încrederea că va reuși să facă față tuturor provocărilor și rezistenței care va veni din partea unora.

Apreciez decizia doamnei Drăgălin de a reveni acasă și de a lupta împotriva corupției și a marilor corupți, în detrimentul carierei de succes pe care o are în Statele Unite ale Americii. Îi doresc mult succes!”, se arată în mesajul ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco.