Ministra de Interne, Ana Revenco: „În cadrul MAI există câteva grupări, unele fac contrabandă, altele – dosare la comandă”

În cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) există specialiști care își doresc și lucrează pentru interesul public, dar și câteva grupări – unele care fac contrabandă de mărfuri și țigări, iar – altele dosare la comandă. Declarațiile au fost făcute de către ministra de Interne, Ana Revenco, luni, 15 noiembrie, în cadrul emisiunii În PROfunzime de la Pro TV Chișinău.

Ministra de Interne susține că în cadrul ministerului au fost desfășurate mai multe anchete interne în urma cărora mai mulți angajați au fost reținuți. Tot ministra a menționat că la MAI există și câteva grupări care fac contrabandă de mărfuri și bunuri, iar altele care fabrică dosare penale.

„(…) Au fost desfășurate peste 160 de anchete în cadrul MAI. O parte din achete au fost finalizate cu concedieri, mustrări. (…) Am semnat peste 40 de cereri de demisii, vizează conducatori de prim rang. Eu de când am venit la minister am fost foarte tranșantă. Am zis clar că integritatea este unul dintre cele trei principii după care mă conduc și care nu se regăsesc în acest principiu mai devreme sau mai târziu vor pleca. (…) Unii merg pe calea pe care ei o numesc mai ușoară – îmi aduc cereri de demisii. (…) Am fost blocați o perioadă pentru că nu a existat o colaborare cu Procuratura. Acum SPIA colaborează cu procuratura în cadrul mai multor dosare penale. (…) Unii au fost deja reținuți. Acest sistem a fost exploatat ca bâtă în interesul unor clanuri. (…) Sunt grupări din cadrul ministerului care lucrează ca și o piramidă care fie favorizează unele coridoare – contrabandă cu mărfuri, droguri fie sunt folosiți pentru a fabrica dosare. Acest polițist care este unul priceput și vrea să servească scopul cetățeanului este presat să plece din sistem. Acum suntem în plin proces de anchetare. Dacă, pentru a elimina corupția din sistem va trebui să muncim patru ani – vom munci acești patru ani pentru asta. Este destul de grav ca un polițist care are resurse și acces la informație, la rețeaua internațională, la un moment dat operează împotriva cetățeanului și sunt câțiva polițiști care au fost reținuți. Vom munci să documentăm aceste acțiuni ilegale. Nu pot să dau acum numele pentru că sunt anchete în plină desfășurare. (…) Ei favorizează acel coridor verde pentru a transporta mărfuri, a declarat ministra Ana Revenco.