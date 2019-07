Mesajul lui Petic în sala de judecată, imediat ce a fost pus în libertate după nouă luni de arest

Decizia CA Chișinău prin care Gheorghe Petic, judecat pentru viol, a fost eliberat din arest, iar dosarul trimis la rejudecare, a fost citită la ora 20.00, după o ședință, care a durat mai bine de opt ore. Decizia a fost aplaudată de susținătorii fostului polițist de frontieră și lider al organizației teritoriale Ungheni a PPDA.

Acesta a declarat că a fost întrebat ce urmează să facă după ce a fost eliberat, iar răspunsul său este: „Urmează să luptăm, să facem dreptate în acestă țară, să facem o justiție corectă, o poliție corectă și dreptate pentru fiecare cetățean, să facem o țară în care vrem să trăim”.

Astăzi, 19 iulie, după mai bine de nouă luni de arest în Penitenciarul nr. 13 din capitală, Gheorghe Petic a fost eliberat de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Chișinău condus de Oxana Robu. Decizia, prin care dosarul de viol este trimis la rejudecare, iar Petic are interdicția de a părăsi teritoriul R. Moldova pe o perioadă de 60 de zile, a fost pronunțată la ora 20.00, după o ședință care a început la ora 11.00 și în cadrul căreia a fost adus silit partea vătămată pentru a fi audiată.

Ședințe în dosarul Petic au avut loc și pe parcursul ultimelor două zile.

La 17 iulie, după ce magistrații de la CA Chișinău au respins cererea avocaților de a-l elibera din arest, Gheorghe Petic, ajutat de un număr mare de susținători prezenți la ședință, a ieșit din sala de judecată declarând că nu se mai întoarce la pușcărie. După ce a fost convins de avocat să revină în sediul instanței, acesta a declarat că nu a avut intenția de a evada.

Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a transmis o scrisoare către guvernare și misiunile diplomatice acreditate la Chișinău, prin care a calificat incidentul drept „imixtiune și presiune directă asupra completului care examinează dosarul”.

Ieri, 18 iulie, magistrații au respins cererea de recuzare a completului de judecată, înaintată de apărare, dar și cererile de eliberare pe garanție a lui Gheorghe Petic, depuse de avocata Angela Istrate și deputata Inga Grigoriu.

Dosarul s-a aflat în examinare la CA Chișinău din aprilie 2019.

Liderul organizației teritoriale a PPDA și fostul polițist de frontieră Gheorghe Petic a fost reținut la 12 octombrie 2018, după ce la Centrul Unic 112 a telefonat o locuitoare a orașului Ungheni care a cerut ajutor și intervenția poliției. Persoana a reclamat telefonic faptul că a fost agresată fizic și apoi violată în propriul domiciliu.

La 20 martie 2019, Judecătoria Orhei l-a condamnat pe Gheorghe Petic la trei ani și șase luni de închisoare pentru viol.

Gheorghe Petic pledează nevonovat și declară că dosarul este unul politic.