LIVE/ Ședința CSM: 55 de persoane își doresc să îmbrace roba de magistrat și să facă justiție în R. Moldova

Pe ordinea de zi a ședinței din 6 august a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) figurează 20 de subiecte.

Ora 10.37: 55 de persoane au depus cereri pentru participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător în unele judecătorii. Printre aceștia se numără procurori și foști procurori, avocați, asistenți judiciari și absolvenți ai Institutului Național al Justiției. Lista poate fi accesată AICI. În prezent, sunt declarate vacante 35 de posturi de judecător.

Ora 10.00: Magistrata Sofia Aramă a fost desemnată câștigătoare a concursului pentru funcția de vicepreședinte al Judecătoriei Cimișlia.

Ora 9.50: Mihai Bușuleac, singurul candidat înscris în concursul pentru funcția de președinte al Judecătoriei Cahul, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a accede în funcția respectivă. CSM a anunțat concurs nou pentru șefia instanței.

Ora 9.35: Câștigător al concursului pentru funcția de președinte al Judecătoriei Soroca a fost desemnat Vadim Belous, cu 7 voturi pentru și unul împotrivă. Acesta a avut un singur contracandidat.

„Am o vârstă potrivită, 46 de ani, și nu am intenția să părăsesc sistemul. Sunt devotat instituției în care lucrez, nu am de gând să părăsesc această instituție. Consider, cu adevărat, că voi putea ajuta și se va recăpăta încrederea în actul de justiție” a declarat Vadim Belous, solicitat să-și expună motivele pentru care a decis să participe la concurs pentru funcția administrativă.