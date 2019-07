VIDEO/ Partidul Șor explică de ce nu a votat pentru „demiterea” lui Harunjen

Partidul Șor nu a votat proiectul aprobat astăzi de Parlament, cu privire la constatarea neîntrunirii condițiilor de numire în funcția de procuror general al lui Eduard Harunjen. Deputatul Petru Jardan a declarat ulterior că Partidul „Șor” nu vrea să îl apere pe procuror, însă a decis să se abțină de la vot pentru că Parlamentul nu ar fi respectat procedura legală.

„Fracțiunea Partidului „Șor” nu are niciun motiv politic sau personal cu privire la apărarea sistemului judecătoresc sau al Procuraturii, pentru că în ultimii patru ani atât echipa noastră, cât și liderul Ilan Șor, au fost persecutați și supuși presiunilor”, a declarat Jardan.

Deputatul Partidului „Șor” a mai precizat că fracțiunea din care face parte este împotriva politicilor puse în practică de noua guvernare. Totodată, fracțiunea „Șor” se arată indignată de faptul că ședința de astăzi a Parlamentului a fost convocată „cu viteza luminii”.

„Oare în această viteză s-a mai ținut cont de proceduri și regulament? Colegii de la guvernare arată cu degetul la fosta guvernare că a numit guverne cu viteza luminii și așa mai departe. Atunci care este diferența între actualii și foștii? Cu ce sunt mai buni colegii actuali? Nu susținem și nu suntem pentru actualul procuror. Nu avem niciun motiv să îl apărăm, dar criticăm cu vehemență astfel de metode”, a mai adăugat deputatul Petru Jardan.

Nu au votat proiectul respectiv nici deputații fracțiunii Partidului Democrat, care au declarat că majoritatea parlamentară încalcă norma legală și constituțională, atentează la independența sistemului procuraturii și creează un precedent care „va crea multă bătaie de cap și va spulbera orice încredere în autonomia instituțiilor”.