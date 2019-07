La două zile după ce Penitenciarul nr. 13 a fost vizitat de deputați, șeful instituției a demisionat

Igor Pîntea, șeful Penitenciarului nr. 13, a depus ieri, 4 iulie, cererea de demisie din funcție. Se întâmplă la două zile după ce instituția penitenciară pe care o conducea a fost vizitată de un grup de deputați ai Comisiei securitate naţională, apărare şi ordine publică.

Igor Pîntea conduce instituția din 2016, după ce anterior a asigurat interimatul postului de șef al Penitenciarului nr. 13.

În perioada în care a condus instituția penitenciară, Igor Pîntea a fost vizat în mai multe scandaluri subiectul cărora a fost condiții degradante de detenție, impedimente ale administrației privind transmiterea coletelor sau întrevederile dintre clienți și avocați.

Recent, avocații omului de afaceri Veaceslav Platon, deținut în Penitenciarul nr. 13, fiind condamnat la escrocherie și spălare de bani, au anunțat că au depus o cerere la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în care invocă, inclusiv, obstrucționarea de către autoritățile naționale a dreptului de a sesiza Curtea, prin limitarea și interzicerea totală a acestuia la întrevederi cu avocații.

Potrivit apărătorului Valeriu Pleșca, între 6 februarie – 17 iunie 2019, avocații nu au avut posibilitatea de a se întâlni cu clientul lor.

Igor Pîntea se numără printre polițiștii anchetați în dosarele deschise după eveniemntele din aprilie 2009. Acesta este acuzat de către procurorii militari că a maltratat un protestatar aflat în custodia poliţiei.

Potrivit anticoruptie.md, instanţa de fond, iar ulterior şi instanţa de apel, l-au condamnat pe Pîntea la cinci ani de închisoare. Curtea Supremă de Justiţie a dispus însă trimiterea dosarului la rejudecare pentru elucidarea unor circumstanţe. La moment, dosarul se află pe rol la Judecătoria Chișinău. Totodată, la CtEDO se află o cerere depusă de către avocaţii victimei lui Pîntea.

Cererea de demisie a lui Igor Pîntea urmează a fi aprobată de conducerea Ministerului Justiției.