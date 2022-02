Inițiativa de lichidare a funcției de director general adjunct al ANSC, avizată de Guvern

Guvernul a avizat pozitiv propunerea de modificare a Hotărârii Parlamentului cu privire la instituirea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC), care prevede lichidarea funcției de director general adjunct.

„Această inițiativă are drept obiectiv optimizarea cheltuielilor bugetare ale Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. În argumentarea sa, autorul susține că menținerea unei funcții manageriale în plus este inutilă, deoarece această funcție de director general adjunct există pentru asigurarea atribuțiilor directorului general în lipsa acestuia. Or, în absența directorului, aceste atribuții pot fi executate de către unul dintre consilieri, delegat de către directorul general, după necesitate”, a spus ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco.