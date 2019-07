Încă o pagină din Raportul Kroll 2, făcută publică: numele companiilor afiliate lui Plahotniuc

Astăzi, 12 iulie, liderul partidului „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, a publicat încă o pagină din Raportul kroll 2, despre care afirmă că este divizat în trei părți.

Potrivit informațiilor din document, în schema privind furtul din sistemul bancar ar fi implicate mai multe companii legate de numele ex-liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Printre acestea se numără: Finpar Invest SRL ICS, OTIV Prime Holding BV, Prime Management SRL, ICS Prime TV sau Gemeni SA Casa de Comert ș.a.

Potrivit lui Renato Usatîi, la Comisia parlamentară care anchetează furtul din sistemul bancar a ajuns doar prima parte a raportului, pe când cele mai importante informații se găsesc în ultimele două părți.

Renato Usatîi susține că documentul Kroll ar arăta că fostul lider PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi, de fapt, principalul beneficiar al fraudei bancare, care ar fi pus în practică schema cu ajutorul lui Ilan Șor.

Ieri, 11 iulie, Renato Usatîi a declarat că a intrat în posesia integrală a Raportului Kroll 2, precizând că acolo apar numele lui Vladimir Plahotniuc, Vlad Filat și Ilan Șor. Acesta a publicat fragmente din documentul Kroll.

Renato Usatîi insistă să fie audiat la Comisia parlamentară care anchetează furtul din sistmeul bancar. Astăzi, președintele Comisiei, Alexandr Slusari, a declarat că Usatîi este așteptat cât mai urgent să prezinte documentele pe care le deține. Potrivit lui Slusari, dacă veridicitatea actelor va fi confirmată, acestea urmează a fi publicate.

Renato Usatîi nu a spus cum a obținut Raportul Kroll 2.