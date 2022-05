Fostul președinte al R. Moldova, socialistul Igor Dodon, învinuit de corupere pasivă, organizarea, dirijarea și acceptarea cu bună-știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat, trădare de Patrie și îmbogățire ilicită, susține că bănuielile procurorilor sunt „slabe și nefundamentate” și anunță că avocații săi au contestat vineri, 27 mai, decizia magistraților Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care a fost plasat în arest la domiciliu.

Reacția lui Dodon vine după ce procurorii anticorupție au contestat vineri cu recurs la Curtea de Apel Chișinău, încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, prin care s-a dispus plasarea în arest la domiciliu pe un termen de 30 zile, a ex-președintelui Dodon. Procurorii susțin că, la emiterea deciziei, judecătorul nu a ținut cont de caracterul complex al cazului infracțional investigat și în mod special de legătura cu anumite personaje, lista care i-a fost adusă la cunoștință lui Dodon în ședința de judecată.

Într-un mesaj postat duminică, 29 mai, pe pagina sa de Facebook, Igor Dodon susține că a constatat o „abordare total neprofesionistă și politic angajată a procurorilor” care gestionează dosarul său.

Cât privește declarațiile procurorilor, care au menționat faptul că fostul lider al socialiștilor avea planificată pentru data de 16 mai o călătorie peste hotarele țării, Dodon spune că și-a cumpărat biletele de avion cu două zile înainte de „deschiderea dosarului penal” și susține că nu intenționa să „evadeze”.

„(…) L-am anunțat pe procurorul pe caz că am bilete la avion peste câteva zile și dacă trebuie să le anulez, dacă trebuie să preîntâmpin aeroportul că nu voi zbura, precum și să anunț persoanele cu care urma să am întrevederile planificate cu mult timp în urmă. Menționez că biletele le-am procurat pe 16 mai, în timp ce despre deschiderea dosarului penal împotriva mea procuratura a anunțat pe 18 mai. Deci, între procurarea biletelor și dosarul penal nu a existat, din start, nicio asociere, nici nu se știa că îmi va fi deschis acest dosar penal. Și am fost uimit să aud cum procurorul pe caz a declarat apoi, absolut fără scrupule, în instanță și la presă, că am luat bilete ca să evadez. S-a procedat foarte urât, a fost lansată public o minciună care denigrează imaginea mea ca politician, ceea ce o dată în plus mă face să nu am încredere în corectitudinea, independența și profesionismul procurorilor (…)”, a declarat Dodon.