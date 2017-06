Deși procu­ro­rii au cerut 19 ani de închi­soa­re pen­tru pri­ma­rul or. Orhei, jude­că­to­rul Andrei Nicul­cea i-a apli­cat pri­ma­ru­lui de Orhei o pedeap­să mult mai blân­dă, 7 ani și jumă­ta­te de puș­că­rie în peni­ten­ci­ar de tip semiîn­schis. Deși Șor a fost jude­cat pen­tru escro­che­rie, instan­ța l-a con­dam­nat pen­tru alte infrac­țiuni, mult mai ușoa­re și care pre­văd o pedeap­să mult mai mică.

Ilan Șor, con­tro­ver­sa­tul busi­ne­ss­man și pri­mar al ora­șu­lui Orhei, a fost con­dam­nat la 7 ani și șase luni de închi­soa­re pen­tru cumul de infrac­țiuni. Instan­ța însă a dis­pus ca Șor să fie eli­be­rat din arest, iar pedeap­sa pen­tru aces­ta să fie ispă­și­tă doar după rămâ­ne­rea sen­tin­ței defi­ni­ti­ve în vigoa­re.

Con­form infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te ante­ri­or de Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, Ilan Șor a fost tri­mis în jude­ca­tă pen­tru de escro­che­rie (art 190 Cod Penal) şi spă­la­re de bani (243 Cod Penal). Instan­ța însă nu l-a con­dam­nat pen­tru escro­che­rie, ajun­gând la con­clu­zia că Șor NU și-ar fi însu­șit banii care i-au fost atri­bu­iți.

„Se recu­noaș­te Șor Ilan, fiul lui Miron, vino­vat de comi­te­rea infrac­țiu­ni­lor pre­vă­zu­te de art 196 ali­ni­at 4 și art 243, ali­ni­at 3, lit.b, Cod Penal, și se con­dam­nă pen­tru fap­te­le săvâr­și­te. Se apli­că lui Șor Ilan pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de arti­co­lul 196, ali­ni­a­tul 4 o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de 3 ani. Se apli­că lui Șor Ilan pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de art. 243, ali­ni­at 3, lit. B din Codul Penal o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de șase ani. Se sta­bi­leș­te lui Șor Ilan, pen­tru con­curs de infrac­țiuni, prin cumul par­ți­al al pedep­se­lor apli­ca­te, o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de 7 ani și 6 luni. Se sta­bi­leș­te exe­cu­ta­rea pedep­sei apli­ca­tă lui Șor Ilan într-un peni­ten­ci­ar de tip semiîn­chis”, a citit din dis­po­zi­ti­vul sen­tin­ței jude­că­to­rul Andrei Nicul­cea.