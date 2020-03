„Este o prevedere abuzivă”. Avocații consideră absurdă decizia autorităților prin care sunt obligați să lucreze pe perioada stării de urgență

Avocații, notarii și executorii judecătorești vor fi obligați pe perioada stării de urgență să „asigure continuitatea activității”, or în caz contrar, vor fi sancționați disciplinar prin excluderea din profesie. Anunțul a fost făcut de premierul Ion Chicu și intră în vigoare începând cu 27 martie. Decizia a nemulțumit însă mai mulți reprezentanți ai sistemului de avocatură, care o califică drept absurdă, abuzivă și contradictorie.

Una dintre îngrijorările avocaților este că această măsură ar putea fi utilizată abuziv de către autorități, pentru a elimina din sistem avocații incomozi.

Vadim Vieru

„Aceasta este o prevedere abuzivă, care poate fi, în condițiile stării de urgență, interpretată abuziv de către reprezentanții statului. Există riscul ca unii exponenți ai puterii, în viitorul apropiat, folosindu-se de această dispoziție și situație, să priveze ilegal unii avocați de dreptul de a practica profesia”, susține avocatul Promo-LEX, Vadim Vieru.

În opinia acestuia, dispoziția anunțată de premierul Chicu nu era necesară, or avocații și așa participă la cazurile urgente.

„Comisia mai bine s-ar focusa pe problemele ce țin de sănătate publică. Decizia luată este disproporționată pentru că, având în vedere situația epidemiologică din țară, ar fi justificat să participe doar avocații care au cazuri de reținere, arest și ordonanță de protecție, așa cum au menționat anterior instanțele naționale”, subliniază Vadim Vieru.

Totodată, potrivit avocaților, decizia autorităților vine în contradictoriu cu măsurile anunțate anterior privind limitarea întrunirilor.

Victor Munteanu

„Am rămas surprins de această măsură. Ea vine în contradicție cu măsurile precedente, or procesele de judecată presupun cel puțin participarea unui judecător, grefier și minim o parte. În plus, este o expunere excesivă și nejustificată asupra sănătății persoanelor, or este absurd să spui că anumite persoane au imunitate la acest virus”, a menționat avocatul Victor Munteanu pentru ZdG.

Apărătorul spune că există deja o practică prin care avocații expediază cererile în format electronic, iar judecătorii sunt înțelegători în acest sens. Totodată, consultațiile juridice pot fi oferite și prin telefon, fără a fi necesară prezența fizică. Munteanu mai subliniază că nu Guvernul este cel care reglementează activitatea avocaților, or obligațiile acestora sunt față de clienți.

„Reamintesc că avocații își determină sfera de activitate și obligațiunile în raport cu clienții. Guvernul nu are nicio atribuție în reglementarea chestiunii date. Noi suntem reglementați de Legea cu privire la avocatură. Avem coduri și legi de care ne conducem. Dacă este posibilă realizarea unui proces fără prezența fizică, atunci de ce nu? Consider că formularea care a fost în acea dispoziție a trezit revolta avocaților pentru că nu se înscrie în logica generală a măsurilor adoptate de autorități. Domnul prim-ministru și-a pus în cap avocații”, spune Munteanu, care se întreabă de ce în dispoziție nu au fost incluși, în acest caz, și judecătorii, și procurorii.

Nedumerit de decizia luată de Comisie este și avocatul Constantin Brănișteru, care spune că prevederea este discriminatorie.

„Mecanismul pe care l-au pus ca text de act normativ este greșit și agramat. Retragerea licenței unui avocat are loc altfel decât se vrea în această dispoziție. Am fost discriminați și puși în prima linie, chiar dacă nu suntem. Este un mecanism ilegal de sancționare”, comentează avocatul.

Potrivit dispoziției luate de autorități, avocații, notarii, executorii judecătorești sunt obligați, pe perioada stării de urgență, să asigure continuitatea activității, cu respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Începând cu data de 27 martie 2020, nerespectarea acestei obligații pe întreaga durată a stării de urgență, constituie abatere disciplinară care se sancționează cu excluderea din profesie, în condițiile și cu procedura stabilite de legislația în vigoare, aplicabile fiecărei profesii. Încetarea stării de urgență nu înlătură răspunderea disciplinară conform prevederilor prezentei Dispoziții” – prevede una dintre noile măsuri luate de Comisia pentru Situații Excepționale a R. Moldova.