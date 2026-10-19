Două persoane căutate prin Interpol pentru escrocherie și contrabandă, extrădate din R. Moldova în România și Kârgâzstan

Două decizii judecătorești privind extrădarea unor persoane urmărite internațional pentru contrabandă cu țigări și escrocherie a fost puse în aplicare de polițiștii de frontieră din cadrul Direcției investigare criminalitate transfrontalieră.

Primul caz vizează un bărbat de 56 de ani, cu dublă cetățenie română și ucraineană, reținut la 14 februarie 2026, în punctul de trecere a frontierei „Criva–Mămăliga”. În urma verificărilor în sistemele informaționale, a fost identificată o alertă Interpol, emisă în scop de arestare și extrădare pentru o infracțiune de contrabandă cu țigări.

La 15 octombrie, în baza deciziei Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, rămasă definitivă prin hotărârea Curții de Apel Centru, bărbatul a fost extrădat și predat autorităților române, prin punctul de trecere a frontierei „Leușeni–Albița”.

Cel de-al doilea caz se referă la un cetățean al Republicii Kârgâze, în vârstă de 36 de ani, depistat la 17 mai, pe sensul de intrare în Republica Moldova, în punctul de trecere a frontierei „Aeroportul Internațional Chișinău”. Verificările au indicat existența unei alerte Interpol în vederea arestării și extrădării acestuia pentru o infracțiune de escrocherie.

În baza încheierii Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la 16 octombrie, bărbatul a fost extrădat și predat autorităților competente ale Republicii Kârgâze, pe Aeroportul Internațional Chișinău.

În ambele cazuri, persoanele au fost reținute și plasate în detenție provizorie, iar procedurile de extrădare au fost realizate în baza deciziilor instanțelor de judecată.