Declarațiile procurorului de la PCCOCS Dumitru Raileanu cu privire la perchezițiile care au avut loc în biroul său

Percheziţiile în biroul procurorului de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale Dumitru Raileanu au avut loc în cadrul dosarului în care este vizat procurorul general suspendat Alexandr Stoianoglo, în partea ce ţine de examinarea procedurii de revizuire a dosarului din România în care este vizat Vladimir Plahotniuc.

Declarațiile au fost făcute pentru Ziarul de Gardă de procurorul Dumitru Raileanu.

„Revenind astăzi la serviciu, dintr-o deplasare, am primit pentru examinare un demers al Procuraturii Anticorupție, privind examinarea cauzei penale deschise de autoritățile din România, în baza plângerii lui Veaceslav Platon depusă pe numele lui Vladimir Plahotniuc. Astăzi, aproximativ la ora 11:00 am discutat cu un procuror, membru al grupului de urmărire penală, condus de procurorul Victor Furtuna, cu care am convenit că poate face cunostință cu dosarul mâine la ora 10:45. În timpul perchezițiilor această cauză nu a fost însă căutată”, a declarat pentru ZdG Dumitru Raileanu.