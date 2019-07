Cine sunt cei 23 de candidați înscriși la concursul organizat de Guvern pentru două fotolii la CC

Guvernul R. Moldova a publicat luni, 15 iulie, lista candidaților de participare la concursul pentru selectarea judecătorilor la Curtea Constituțională (CC). Astfel, 23 de persoane s-au înscris pentru cele două fotolii.

Lista candidaţilor:

1. Arseni Alexandru

2. Străisteanu Doina Ioana

3. Potîrniche Oleg Petru

4. Strulea Maria

5. Postica Alexandru

6. Petrache Mihail

7. Roșca Nicolae

8. Corj Mihai

9. Secrieru Rodica

10. Manole Domnica

11. Coca Andrei

12. Cimil Dorin

13. Gafton Mihail

14. Serbenco Eduard

15. Guștiuc Andrei

16. Grosu Vladimir

17. Șova Liuba

18. Rusu Eugen

19. Groza Andrei

20. Buruiană Mihail

21. Arabadji Nina

22. Boișteanu Eduard

23. Pavel Dumitru

Potrivit pct.11 din Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale din partea Guvernului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2019, cetățenii Republicii Moldova, reprezentanții societății civile, mass-media sau orice altă persoană interesată pot exprima opinii scrise în privința candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale. Conform unui comunicat emis de Executiv, opiniile anonime nu vor fi luate în considerare. Opiniile scrise vor fi expediate la adresa de e-mail svetlana.nunu@gov.md până la data de 19 iulie curent.

Componența Curții Constituţionale e de șase judecători, aceștia fiind numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorii Curții Constituţionale aleg, prin vot secret, preşedintele acesteia.

La 20 iunie, cu o zi înainte ca membrii Comisiei de la Veneția să publice avizul critic referitor la deciziile din 7-9 iunie ale Curții Constituționale, care ar fi fost adoptate în favoarea PDM, președintele instituției, Mihai Poalelungi, și-a dat demisia.

La 26 iunie, ceilalți cinci membri ai CC (Aurel Băieșu, Raisa Apolschi, Artur Reșetnicov, Corneliu Gurin și Veaceslav Zaporojan) au demisionat in corpore, fără a comenta avizul Comisiei de la Veneția, care a stipulat expres că între 7-8 iunie nu existau condiții de dizolvare a Parlamentului, iar judecătorii constituționali nu au respectat propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei politice.