Ce urmează după ce toți judecătorii de la Curtea Constituțională și-au dat demisia

După demisia tuturor celor șase membri ai Curții Constituționale, instituțiile împuternicite de a desemna membri urmează să numească în funcție noi persoane.

Potrivit legii, Curtea Constituţională se compune din 6 judecători, numiţi pentru un mandat de 6 ani. Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecător al Curţii Constituţionale poate fi persoana care:

Actuala legislație mai prevede că în cazul în care candidatul ocupă o funcţie incompatibilă cu aceea de judecător al Curţii Constituţionale sau este membru al unui partid sau al unei alte organizaţii politice, aceasta trebuie să depună un acord care să cuprindă „angajamentul candidatului de a demisiona, la data depunerii jurămîntului, din funcţia pe care o ocupă şi de a-şi suspenda activitatea în partid sau în o altă organizaţie politică”.

Judecătorul Curţii Constituţionale nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, trimis în judecată contravenţională sau penală fără încuviinţarea prealabilă a Curţii Constituţionale.

Prim-ministra Maia Sandu a anunțat astăzi că Guvernul va desemna cei doi judecători constituționali prin concurs.

La 20 iunie, cu o zi înainte ca membrii Comisiei de la Veneția să publice avizul critic referitor la deciziile din 7-9 iunie ale Curții Constituționale, președintele instituției, Mihai Poalelungi, și-a dat demisia.

Ieri, 26 iunie, ceilalți cinci membri ai CC au demisionat in corpore, fără a comenta avizul Comisiei de la Veneția, care a stipulat expres că între 7-8 iunie nu existau condiții de dizolvare a Parlamentului, iar judecătorii constituționali nu au respectat propriile proceduri și principiul egalității părților în cazul crizei politice.