Ilan Șor, con­tro­ver­sa­tul busi­ne­ss­man și pri­mar al ora­șu­lui Orhei, a fost con­dam­nat ieri, 21 iunie, la 7 ani și șase luni de închi­soa­re pen­tru cumul de infrac­țiuni, pedeap­sa, însă, va deve­ni exe­c­u­to­rie doar dacă va fi men­ți­nu­tă de Cur­tea de Apel. Până atunci, pri­ma­rul ora­șu­lui Orhei se va afla în liber­ta­te, sub con­trol judi­ci­ar.

„Ilan Șor se află, acum, la domi­ci­liu, din motiv că are pro­ble­me de sănă­ta­te”, a anun­țat Iuli­an Bălan, unul din­tre avo­ca­ții săi, refu­zând să ofe­re mai mul­te deta­lii.

„Dl Șor mai este încă deru­tat după anun­ța­rea deci­zi­ei jude­că­to­ru­lui. Când el va reve­ni la ser­vi­ciu, noi vă vom anun­ța”, a men­țio­nat Ali­na Șar­gu, pur­tă­to­rul de cuvânt a lui Ilan Șor.

Men­țio­năm că, pes­te câte­va minu­te, avo­ca­ții lui Ilan Șor vor orga­ni­za un bri­e­fing cu tema „Deta­lii des­pre cazul lui Ilan Șor și solu­ția instan­ței de jude­ca­tă”.

Deși pro­cu­ro­rii au cerut 19 ani de închi­soa­re pen­tru pri­ma­rul or. Orhei, jude­că­to­rul Andrei Nicul­cea i-a apli­cat, ieri, pri­ma­ru­lui de Orhei o pedeap­să mult mai blân­dă, 7 ani și jumă­ta­te de puș­că­rie în peni­ten­ci­ar de tip semiîn­schis. Deși Șor a fost jude­cat pen­tru escro­che­rie, instan­ța l-a con­dam­nat pen­tru alte infrac­țiuni, mult mai ușoa­re și care pre­văd o pedeap­să mult mai mică.

Con­form infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te ante­ri­or de Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă, Ilan Șor a fost tri­mis în jude­ca­tă pen­tru de escro­che­rie (art 190 Cod Penal) şi spă­la­re de bani (243 Cod Penal). Instan­ța însă nu l-a con­dam­nat pen­tru escro­che­rie, ajun­gând la con­clu­zia că Șor NU și-ar fi însu­șit banii care i-au fost atri­bu­iți.

„Se recu­noaș­te Șor Ilan, fiul lui Miron, vino­vat de comi­te­rea infrac­țiu­ni­lor pre­vă­zu­te de art 196 ali­ni­at 4 și art 243, ali­ni­at 3, lit.b, Cod Penal, și se con­dam­nă pen­tru fap­te­le săvâr­și­te. Se apli­că lui Șor Ilan pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de arti­co­lul 196, ali­ni­a­tul 4 o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de 3 ani. Se apli­că lui Șor Ilan pen­tru săvâr­și­rea infrac­țiu­nii pre­vă­zu­te de art. 243, ali­ni­at 3, lit. B din Codul Penal o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de șase ani. Se sta­bi­leș­te lui Șor Ilan, pen­tru con­curs de infrac­țiuni, prin cumul par­ți­al al pedep­se­lor apli­ca­te, o pedeap­să sub for­mă de închi­soa­re pe un ter­men de 7 ani și 6 luni. Se sta­bi­leș­te exe­cu­ta­rea pedep­sei apli­ca­tă lui Șor Ilan într-un peni­ten­ci­ar de tip semiîn­chis”, a citit din dis­po­zi­ti­vul sen­tin­ței jude­că­to­rul Andrei Nicul­cea.

Arti­co­lul 196 „cau­za­rea de dau­ne mate­ri­a­le prin înşe­lă­ciu­ne sau abuz de încredere”se refe­ră la „cau­za­rea de dau­ne mate­ri­a­le în pro­porţii mari pro­pri­e­ta­ru­lui prin înşe­lă­ciu­ne sau abuz de încre­de­re, dacă fap­ta nu con­sti­tu­ie o însu­şi­re”. În ali­ni­a­tul 4 din acest arti­col, în baza căru­ia a fost con­dam­nat Șor se vor­beș­te des­pre „cau­za­rea de dau­ne mate­ri­a­le în pro­porţii deo­se­bit de mari prin înşe­lă­ciu­ne sau abuz de încre­de­re, dacă fap­ta nu con­sti­tu­ie o însu­şi­re, se pedep­seş­te cu amen­dă în mări­me de la 1350 la 2350 uni­tă­ţi con­venţio­na­le sau cu închi­soa­re de pînă la 3 ani”.

Cu alte cuvin­te, instan­ța a ajuns la con­clu­zia că Șor nu și-a însu­șit cele 5 mili­ar­de de lei pen­tru care a fost tri­mis în jude­ca­tă, aplicându-i pedeap­sa maxi­mă, de 3 ani de închi­soa­re pen­tru aceas­tă infrac­țiu­ne.

Arti­co­lul 190 din Codul Penal pen­tru care Șor a fost tri­mis în jude­ca­tă pre­ve­de o pedeap­să maxi­mă de până la 15 ani de închi­soa­re cu pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de pînă la 5 ani.

Șor a fost con­dam­nat și pen­tru spă­la­re bani­lor, arti­col (243 Cod Penal) pen­tru care a și fost jude­cat. Șor a fost con­dam­nat în baza ali­ni­a­tu­lui 3 al aces­tui arti­col, lite­ra b.

Acţiu­ni­le pre­vă­zu­te la alin.(1) sau (2), (spă­la­rea bani­lor) săvârşi­te:

b) în pro­porţii deo­se­bit de mari,

se pedep­sesc cu închi­soa­re de la 5 la 10 ani, cu amen­dă, apli­ca­tă per­soa­nei juri­di­ce, în mări­me de la 13000 la 16000 de uni­tăți con­ven­țio­na­le sau cu lichi­da­rea per­soa­nei juri­di­ce.

Ast­fel, deși jude­că­to­rul îi putea apli­ca o pedeap­să maxi­mă de 10 ani de închi­soa­re, l-a con­dam­nat pe Ilan Șor pen­tru acest capăt de acu­za­re la doar 6 ani.

Ambe­le tabe­re au decla­rat că vor ata­ca sen­tin­ța la Cur­tea de Apel Chi­și­nău.

