Câștigătorul concursului pentru fotoliul de șef al CNA, responsabil de condamnarea Moldovei la CtEDO și cu soacră în partid

Bogdan Zumbreanu, șeful Direcției Urmărire Penală a Centrului Național Anticorupție (CNA), a fost desemnat câștigător al concursului pentru funcția de director al instituției anticorupție cu votul a șapte deputați din Comisia juridică, numiri și imunități. Candidatura acestuia urmează a fi supusă votului în plenul Parlamentului. Zumbreanu va prelua fotoliul lui Viorel Chetraru și va conduce în următorii cinci ani instituția dacă va acumula majoritatea voturilor aleșilor poporului.

Bogdan Zumbreanu a fost considerat de specialiștii din domeniu principalul favorit pentru fotoliul de director al CNA.

Zumbreanu activează în instituția anticorupție încă din perioada când acesta se numea Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției (CCCEC). Tot din acea perioadă, numele lui Zumbreanu se regăsește în lista persoanelor responsabile de condamnarea R. Moldova la CtEDO în cel puțin trei dosare: „Mușuc c. Moldovei”, „Oferta Plus c. Moldovei” și „Cebotari c. Moldovei”.

Anterior, pentru ZdG, Zumbreanu declara că, încă în 2009-2010, a prezentat explicaţii vis-a-vis de figurarea numelui său în lista persoanelor care s-ar fi făcut vinovate de condamnarea R. Moldova la CtEDO. „Atunci au fost studiate amănunţit hotărârile CtEDO pe cazurile unde am fost implicat eu sau subalternii mei, după care s-a pus punct discuţiilor. Să nu confundăm moralul cu penalul. Faptul că numele meu figurează în hotărârea respectivă, nu înseamnă că R. Moldova a fost condamnată din cauza mea. Acele dosare au fost instrumentate pe când eram şef de secţie şi aveam un număr redus de subalterni”, spune Zumbreanu.

Câștigătorul concursului de șef al CNA este căsătorit cu Irina Serbulenco, fiica fostei viceministre a Sănătății, Aliona Serbulenco, tot ea, membră a Partidului Democrat din Moldova.

În competiția pentru șefia CNA, Bogdan Zumbreanu i-a avut drept contracandidați pe Igor Carlașuc, șeful Direcției generale asigurare operativă din cadrul instituției și profesorii universitari, Sava Maimescu, de la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova și Veaceslav Guțan, conferențiar universitar în cadrul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”.