Avocatul Nataliei Ursachi a solicitat ministrului Justiției să fie demarată procedura de revizuire a dosarului penal prin care a fost condamnată

Iulian Rusanovschi, avocatul deținutei Natalia Ursachi, susține că a solicitat, în cadrul audienței la președinta R. Moldova, să fie grațiată condamnata „în condițiile în care la cererea de grațiere au fost anexate toate documentele care susțin acest demers, iar Penitenciarul Rusca a subscris în mod oficial la solicitarea de grațiere printr-un aviz favorabil”.

Îi mulțumesc Doamnei Președinte pentru rapiditatea cu care a reacționat la revolta societății civile și a comunității juriștilor pe cazul Nataliei Ursachi. Din punctul meu de vedere, doamna Maia SANDU este primul politician care a dat dovada de capacitatea de a asculta și alte opinii decât cele ale consultanților, or pe cazul dat, avocați profesioniști și de renume au criticat dur acțiunile Comisiei de Grațiere. Personal, consider că recomandarea președintelui Comisie de Grațiere, condusă de avocatul Guzun Ion, a fost lipsită de logică și adoptată în urma interpretării extensiv defavorabil a legislației față de condamnata Ursachi Natalia. De asemenea, am explicat Președintelui faptul că, Natalia Ursachi a fost condamnată ilegal, deoarece între ea și așa-numita victimă existau relații civile.