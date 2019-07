Avocatul lui Șor explică de ce a cerut recuzarea judecătorilor și de ce clientul său nu s-a prezentat la CA Cahul

Curtea de Apel Cahul (CA) a emis astăzi, 25 iulie, la solicitarea procurorilor, un mandat de arest pe numele lui Ilan Șor. Avocatul deputatului, Vadim Banaru, declară însă că această încheiere nu este legală, motiv pentru care o va ataca la Curtea Supremă de Justiție (CSJ).

Contactat de Ziarul de Gardă, Vadim Banaru a declarat că Ilan Șor s-a aflat deja timp de un an în arest preventiv, motiv pentru care instanța nu poate prelungi măsura preventivă.

Procurorii anticorupție au cerut eliberarea unui mandat de arestare pe numele lui Ilan Șor și anunțarea acestuia în căutare la 26 iunie, pe motiv că acesta nu s-a prezentat în ședința programată în acea zi la CA Cahul, deși se afla sub control judiciar. Se întâmpla după două săptămâni în care Ilan Șor nu a mai apărut în spațiul public și după ce în presă s-a vehiculat că încă la 14 iunie, în ziua în care PDM a plecat de la guvernare, acesta ar fi părăsit R. Moldova cu un avion privat.

În cadrul ședinței de astăzi de la CA Cahul, avocatul Vadim Banaru a solicitat recuzarea completului de judecată din mai multe motive. Acesta declară că la 26 iunie, avocatul lui Șor, Iulian Balan, nu s-a putut prezenta la ședința de judecată de la CA Cahul, invocând motive de sănătate și solicitând amânarea ședinței. În aceste circumstanțe, ședința a avut totuși loc, în locul lui Balan fiind implicat un avocat din oficiu, care să îl reprezinte pe Șor. Vadim Banaru declară însă că instanța nu era în drept să întreprindă acțiunile respective, pentru că Ilan Șor avea deja un avocat, care se afla în imposibilitate de a se prezenta.

„Instanța de judecată a cerut un avocat din oficiu, lezând dreptul la apărare al clientului, pentru că domnul Ilan Șor avea deja un avocat”, subliniază Banaru.

Totodată, avocatul precizează că cererea de recuzare a magistraților a fost respinsă, chiar dacă, din informațiile pe care le deține, la CA Cahul nu era prezent în ziua respectivă un alt complet de judecată, care să examineze cererea de judecată.

„Din câte cunosc, la 25 iulie, activa un singur complet de judecători, care examinează cauza penală a domnului Ilan Șor. În 30-40 de minute, din informațiile pe care le dețineam, cineva din alt complet, care se afla în concediu anual de odihnă, a revenit la serviciu. Când un judecător se află în concediu, înseamnă că acel complet nu se poate constitui. Respectiv, cererea trebuia să fie examinată de Curtea Supremă de Justiție”, spune avocatul lui Șor.

Totodată, Vadim Banaru susține că nu a primit încă încheierea instanței, motiv pentru care nu cunoaște ce fel de mandat a fost emis pe numele clientului său.

Întrebat de ce clientul său nu s-a prezentat astăzi în instanță, avocatul lui Șor a declarat că membrii completului de judecată nu au verificat prezența părților la deschiderea ședinței.

„Nici reprezentanții părții vătămate nu au fost prezenți. Totodată, lipsește dovada citării legale. Faptul că domnul Șor nu a fost citat, este o încălcare procedurală”, menționează Banaru.

Avocatul deputatului Șor declară că apărarea nu este de acord cu încheierea prin care a fost emis mandat de arest pe numele clientului său, motiv pentru care va contesta încheierea respectivă la Curtea Supremă de Justiție.

Solicitat să ne comunice dacă cunoaște locul aflării lui Ilan Șor, avocatul a refuzat să ne răspundă la întrebare, declarând că Ilan Șor va da explicații instanței despre locul aflării lui și motivele pentru care nu s-a prezentat.

„Între avocat și client sunt informații confidențiale”, a conchis Banaru.

De celaltă parte, la 16 iulie, Procuratura Generală a anunțat că deputatul Ilan Șor, condamnat de prima instanță la șapte ani și șase luni de închisoare într-un dosar de escrocherie, vizat în ancheta privind frauda bancară și figurant în Raportul Kroll, a plecat din R. Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău, fără a trece controlul vamal sau cel de frontieră în perioada 14-17 iunie. PG a declarat că anchetează aceste circumstanțe în cadrul unei anchete deschise pentru trecerea ilegală a frontierei.

Reţinut în mai 2015, Ilan Şor a fost condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, dar instanţa a dispus ca pedeapsa să intre în vigoare doar după ce va deveni definitivă.