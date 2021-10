Ședința de judecată în dosarul lui Ilan Șor, deputatul condamnat în 2017 la şapte ani şi şase luni de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani, de la Curtea de Apel Chișinău programată pentru marți, 19 octombrie, a fost amânată. De această dată motivul este faptul că niciunul dintre cei trei avocați ai lui Șor nu s-au prezentat la ședință.

În context, Completul de judecători format din magistrații Ion Bulhac, judecător-raportor pe caz, Silvia Gîrbu și Marcel Juganari care examinează dosarul în instanța de apel a decis amendarea avocaților plătiți de Șor – Iulian Balan, Denis Calaida și Aureliu Colenco cu câte o mie de lei și dispunerea unui apărător din oficiu pentru Șor începând cu următoarea ședință programată pe acest dosar.

Solicitată de ZdG procurora de caz Mariana Botezatu a menționat că prin neprezentarea la ședințele de judecată apărătorii lui Șor tergiversează examinarea cauzei penale, cerând în acest sens ca în privința celor trei să fie aplicată amenda judiciară și respectiv lui Șor să-i fie oferit un avocat de stat.

Într-un comentariu pentru ZdG, Denis Calaida, unul dintre apărătorii lui Ilan Șor a menționat că decizia magistraților de-ai amenda este „neîntemeiată și ilegală” și că o vor ataca în instanța superioară.

„Am înțeles că am fost amendați și considerăm că această Încheiere este una neîntemeiată și ilegală. Instanța a fost informată că suntem antrenați într-un alt proces, un proces care are prioritate deoarece este vorba despre arestul unei persoane. Decizia de astăzi confirmă că justiția justiția devine subiectivă ori judecătorii urmează obiectiv să examineze cauza și să vadă că prioritate au dosarele care au tangența când persoana este în stare de arest și se încalcă dreptul la libertate. Noi ca avocați am considerat că urmează să apărăm persoana respectivă. Am dorit să fim prezenți, dar dosarul s-a prelungit cam mult și nu am reușit fizic. Noi am informat instanța prin e-mail că nu reușim să ajungem la ședința de judecată. Vom contesta cu recurs la CSJ încheierea Curții de Apel pentru că este una abuzivă și asta nu trebuie tolerat pentru că noi am informat instanța că nu reușim să ajungem”, a declarat Denis Calaida, unul dintre apărătorii lui Ilan Șor.