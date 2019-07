Zelenski îl invită pe Putin la discuții

Președintele ucrainean, Vladimir Zelenski, i-a propus omologului său rus, Vladimir Putin, să se întâlnească în capitala Belarusului, pentru a discuta, alături de alți lideri străini, despre situația din Crimeea și Donbas, transmite TASS.

„Haideți să discutăm cui aparține Crimeea și cine nu este în Donbas”, s-a adresat Zelenski președintelui rus, menționând că ar dori ca alături de aceștia să participe și Donald Trump, șeful statului american, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, Theresa May, premierul britanic, și Emmanuel Macron, președintele Franței.

„Cred că Alexandru Lukașenko ne va primi cu plăcere la Minsk”, a mai spus liderul ucrainean, referindu-se la locul desfășurării întrunirii.

Inițiativa lui Zelenski vine după ce posturile NewsOne și Rossia-1 au anunțat despre organizarea, la 12 iulie, a unei teleconferințe. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat pentru TV Rain că inițiativa „poate fi doar salutată”. De cealaltă parte, Zelenski a calificat anunțul drept o acțiune de PR ieftin, dar periculos înainte de alegeri, scopul căruia este de a diviza.

În discursul rostit la ceremonia de învestire a sa în funcţia de preşedinte, Zelenski a declarat că rezolvarea conflictului din Donbas reprezintă una dintre principalele priorităţi ale mandatului său.