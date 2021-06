Vladimir Putin, despre acuzațiile de implicare în otrăvirea opozantului rus, Alexei Navalny: „Nu avem obiceiul de a ucide pe cineva”

„Nu avem obiceiul de a ucide pe cineva”. Declarația aparține președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, care a comentat, în cadrul unui interviu, acuzațiile privind implicarea sa în otrăvirea opozantului rus, Alexei Navalny, scrie Novaya Gazeta.

Când a fost întrebat dacă poate garanta că Alexei Navalny va ieși din colonie, având o stare bună de sănătate, Putin a spus că în Federația Rusă „astfel de decizii nu sunt luate de către președinte”.

„În țara noastră astfel de decizii nu sunt luate de către președinte, astfel de decizii sunt luate de instanță – de a elibera sau nu. În ceea ce privește sănătatea, administrația uneia sau altei instituții este responsabilă pentru toate persoanele care se află în locuri privative de libertate. Sunt instituții medicale situate în închisori. Ei urmăresc asta. Sincer să fiu, nu am fost de mult timp în locuri de acest gen, odată ce am fost la Sankt Petersburg, am fost profund impresionat de serviciile medicale prestate în izolatoare. Sper că s-a făcut ceva pentru a îmbunătăți situația”, a declarat Putin.