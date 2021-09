VIDEO/ Talibanii au reprimat violent un protest organizat de câteva femei afgane: au tras cu arma și au bruscat jurnaliștii

Protestul câtorva femei afgane, care manifestau joi dimineață la Kabul pentru dreptul la educație, a fost întrerupt violent de talibani, care au tras inclusiv cu arma și i-au bruscat pe jurnaliștii prezenți la eveniment.

În jurul orei locale 08.00 (06.30 ora R. Moldova), trei tinere cu văl şi cu măşti sanitare au desfăşurat în faţa liceului pentru fete Rabia Balkhi, în estul capitalei afgane, o pancartă mare pe care era scris, în engleză şi în dari, „Nu politizaţi educaţia!”, potrivt AFP, citat de Digi.

