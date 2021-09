VIDEO/ Protestele au început la Kabul. Talibanii rețin jurnaliștii prezenți la mitinguri și le confiscă echipamentele

Militanții talibani interzic jurnaliștilor să participe la protestele din capitala Afganistanului, Kabul, și provincia Panjshir. Aceștia au reținut mai mulți corespondenți locali și străini la mitingurile organizate, scrie Novaya Gazeta.

For several kilometres well-disciplined Taliban members allowed a protest of approx 300-500 to continue through the streets of Kabul. Talibs guarding Zanbak Square, however, fired in the air, beat protesters, vandalised a vehicle leading them and tore cameras from journalists. pic.twitter.com/e9kPPTquUL

Potrivit canalului TV afgan TOLO News, jurnalistul Wahid Ahmadi a fost reținut în timpul unui protest din capitala Afganistanului. Ulterior, redactorul-șef al canalului TV, Lotfull Najafizad, a spus că Ahmadi a fost eliberat împreună cu alți zece jurnaliști.

Fotoreporterul australian Andrew Quilty a scris că la o acțiune de protest de la Kabul, talibanii trag aleator în aer, îi bat pe protestatari și iau camerele foto de la jurnaliști. Sute de rezidenți din Kabul au protestat deja, relatează TOLO News, confirmând și focurile de arme trase de talibani.

Taliban has detained Afghan women who were protesting against Pakistani terrorism in Kabul today. Reports that journalists who were covering the protest have been arrested as well and cameras confiscated. This is Taliban 2.0. Terrorists never change. pic.twitter.com/dXof3bszfo