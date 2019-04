VIDEO/ Momentul când fondatorul „Wikileaks”, Julian Assange, este arestat și scos în cătușe

Fondatorul „WikiLeaks”, Julian Assange, a fost arestat de poliţia britanică astăzi, 11 aprilie, după ce agenţii au fost invitaţi să intre în ambasada Ecuadorului la Londra, unde Assange s-a refugiat începând cu anul 2012, informează Reuters.

„Julian Assange, în vârstă de 47 de ani, a fost arestat astăzi, 11 aprilie, de agenţi ai Serviciului Metropolitan de Poliţie (MPS) la Ambasada Ecuadorului”, a transmis poliţia britanică.

