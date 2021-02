VIDEO/Cutremur cu magnitudinea de 7.1 pe scara Richter s-a produs în Japonia. Populația a fost sfătuită să se deplaseze în zonele mai înalte

Un cutremur cu magnitudinea 7.1 pe scara Richter s-a produs în prefecturile Miyagi și Fukushima din regiunea Tohoku sâmbătă seara, ora locală, anunță japantimes.co.jp. Acesta a avut magnitudinea șase pe scara japoneză de intensitate a cutremurelor și s-a produs la adâncimea de 59 km.

Cutremurul a fost resimțit și în Tokyo și s-a produs în jurul orei locale 23:08, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze. Nu a fost emis un avertisment de tsunami, însă, ca măsură de precauție, populația din apropierea zonelor de coastă a fost sfătuită să se deplaseze în zonele mai înalte, deoarece replicile cutremurului ar putea continua.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

