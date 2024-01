ULTIMA ORĂ Ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu demisionează

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu și-a anunțat miercuri, 24 ianuarie, demisia din funcție. El a anunțat că are nevoie „de o pauză”.

Întrebat dacă ar urma să ocupe funcția de negociator-șef cu UE în procesul de aderare a R. Moldova, oficialul a declarat că răspunsul va fi făcut public mai târziu, „parțial, probabil chiar astăzi”.

„Astăzi, cu un amalgam de sentimente, dar cu convingerea fermă că alături de doamna președintă Maia Sandu și echipa de guvernare am reușit să realizăm o serie de obiective fundamentale pentru țara noastră, în acești doi ani și jumătate, doresc să vă anunț că am luat decizia de a-mi depune mandatul de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Externe al R. Moldova.

În Guvernele conduse de Dorin Recean și Natalia Gavrilița, și cu sprijinul majorității parlamentare, am reușit să punem R. Moldova ferm pe calea aderării la Uniunea Europeană și pe viitoarea hartă lărgită a Uniunii. Acum doi-trei ani aceste obiective păreau de neimaginat, dar prin efort comun am reușit să ridicăm R. Moldova din cea mai rușinoasă perioadă din istoria diplomației noastre, perioadă în care diplomația s-a aflat în slujba oligarhilor. Am reușit să aducem țara noastră în cea mai dinamică, recunoscută și apreciată fază a serviciului diplomatic și a prezenței R. Moldova pe harta internațională”, a declarat Nicu Popescu, în cadrul unei conferințe de presă.