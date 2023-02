Turcia eliberează mai puține vize pentru emigranții ruși (DW)

Până nu demult, familiile ruse erau binevenite în Turcia. Între timp, Ankara a început să refuze vizele, înclinând din ce în ce mai mult spre amenzi și birocrație, scrie Deutsche Welle (DW).

„În ultimii ani, ne-am gândit de multe ori să cumpărăm un apartament în Turcia pentru a-l închiria și a-l folosi pentru propriile noastre vacanțe în timpul verii. Însă am fost nehotărâți. Când toată situația aceasta a început brusc să se întâmple, ne-am dat seama că a venit momentul”, spune Nikita M. (pseudonim) despre el și soția sa.

Când președintele rus Vladimir Putin a ordonat mobilizarea pentru război împotriva Ucrainei la sfârșitul lunii septembrie, Nikita M. și soția sa și-au schimbat planurile.

Informaticianul în vârstă de 36 de ani, care lucrează pentru o companie internațională de IT, a cumpărat un apartament în Antalya pentru 65.000 de dolari. „L-am mobilat complet, am cumpărat aparate electrocasnice bune și am reparat unele defecte de construcție„, spune el. În total, mutarea din Rusia în Turcia a costat aproximativ 80.000 de dolari, spune el.

„Am cumpărat un apartament și nu pot locui în el”

În septembrie 2022, Nikita M. și soția sa au solicitat un permis de ședere pentru a putea rămâne în Turcia cel puțin un an și pentru a putea intra și ieși liber din țară. La sfârșitul lunii ianuarie, cererea sa a fost respinsă fără a i se oferi niciun motiv.

Expații ruși formează o comunitate numeroasă în Istanbul

„Sunt gata să accept faptul că rușii sunt acum considerați toxici în întreaga lume. Știu care dintre părți are dreptate. Însă trebuie să existe cel puțin niște reguli clare ale jocului. Acum am cumpărat un apartament și nu pot locui în el”, spune indignat informaticianul.

El trebuie acum să părăsească Turcia în termen de zece zile. E limpede că nu va putea vinde apartamentul atât de repede și nu este clar dacă soția sa va primi un permis de ședere. „Întoarcerea în Rusia nu este o opțiune. Ceva trebuie făcut. Poate că vom lăsa apartamentul deocamdată și vom pleca în altă țară”, spune Nikita M. Cu toate acestea, el vrea în continuare să facă apel împotriva respingerii permisului de ședere.

Din ce în ce mai multe refuzuri

Conflict între protestatari ucraineni și turiști ruși la Istanbul în august 2022

De obicei, proprietarii de imobile obțin un permis de ședere în Turcia fără probleme. Prin urmare, cazul lui Nikita M. este mai degrabă o excepție. Mulți dintre compatrioții săi au primit până acum permis de ședere în Turcia fără dificultăți, chiar și fără a deține proprietăți imobiliare, fiind suficient să prezinte un contract de închiriere pentru un apartament, o asigurare de sănătate și o dovadă de venit.

Până în octombrie 2022, cetățenii ruși din Turcia au format cel mai mare grup dintre străinii cărora autoritățile le-au eliberat permise de ședere. În total, 153.000 de ruși au primit astfel de permise în 2022, dintre care 132.000 în scop turistic.

Începând cu sfârșitul lunii decembrie au început să apară tot mai multe refuzuri din partea administrațiilor unor orașe turcești. Nu există statistici exacte în acest sens iar o solicitare adresată de DW responsabililor turci a rămas fără răspuns.

Potrivit unui chat pe Telegram în care rușii care au intrat în țară colectează ei înșiși date, începând cu sfârșitul lunii decembrie au existat peste 250 de refuzuri și doar puțin peste 100 de aprobări. Eva Rapoport, coordonatoarea proiectului „The Ark” (Kovcheg), care îi ajută pe emigranții ruși, confirmă observația: „Mulți oameni primesc respingeri, dar există și decizii pozitive. Motivele și criteriile sunt neclare. Nu există explicații oficiale”, spune Rapoport.

Reguli și controale mai stricte

Consultanta în management Margarita Poliakova sprijină persoanele care vor să părăsească Rusia

Margarita Poliakova, avocată și șefă a agenției de consultanță New Days Agency, cu sediul la Istanbul, relatează la rândul ei despre un număr tot mai mare de permise de ședere respinse. Tendința a fost deja observată încă din vară, în special în Antalya – o destinație deosebit de populară în rândul cetățenilor ruși.

În primăvara anului 2022, Poliakova a explicat într-un interviu că susține deciziile președintelui Federației Ruse, respectiv războiul împotriva Ucrainei. Acum, ea subliniază că nu ia partea nimănui și că încearcă să ajute oamenii care suferă din cauza conflictului. Avocata are 22 de ani de experiență profesională, astfel încât informațiile sale – indiferent de poziția sa politică – pot fi importante pentru rușii care riscă să fie persecutați în țara lor.

Potrivit ei, Turcia a adăugat încă 1169 de localități pe lista zonelor în care permisele de ședere nu mai pot fi eliberate pe baza contractelor de închiriere începând din iulie 2022. Motivul ar fi că proporția rezidenților străini raportată la totalul populației a sărit de 20 la sută.

„Dacă mai demult refuzurile afectau mai mult cetățenii din țările din Asia Centrală, în decembrie evoluția aceasta a atins și cetățenii ruși” , spune Poliakova. Ea avertizează că numărul tot mai mare de respingeri are legătură și cu înmulțirea creșterii numărului de cereri. Între timp, presa turcă, citând administrația, relatează că au fost înăsprite regulile de eliberare a permisului de ședere și controalele.

Amenzi pentru părăsirea țării

„Permisul de ședere în scop turistic obișnuia să fie un substitut pentru o viză pe termen lung în Turcia. Acum el este doar pentru o ședere scurtă”, spune Poliakova. În opinia ei, administrațiile locale decid diferit în fiecare regiune. Însă, în general, statul turc vrea să reducă numărul de migranți primiți. „În Turcia au loc alegeri în luna mai și este clar că președintele ia decizii care sunt populare”, spune ea.

Oamenii care rămân mai mult decât este permis în Turcia sunt pasibili de amendă la părăsirea țării. Cei care au intrat în țară cu mașina din Rusia vor trebui să plătească chiar de două ori. În funcție de durata șederii, amenzile pot fi și cu patru cifre – în dolari.