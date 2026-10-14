Partenerii occidentali din nou nu au avertizat Ucraina că Rusia va lansa, în seara zilei de 13 octombrie, un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acest lucru se întâmplă pentru a doua seară consecutiv.

Potrivit liderului ucrainean, ținta principală a atacului a fost infrastructura energetică a orașului Kiev.

„Aceste rachete au fost detectate de sistemul nostru, practic chiar în timp ce se apropiau de Kiev”, a subliniat președintele Ucrainei.

Fostul adjunct al ministrului apărării al Ucrainei, Serghei Sternenko, și consilierul lui Volodimir Zelenski, Serghei Beskrestnov, au declarat că mai multe operațiuni ale Forțelor Armate ale Ucrainei au fost întrerupte din cauza restricțiilor privind funcționarea serviciului de comunicații prin satelit Starlink.

Pe 12 octombrie, Zelenski a declarat că Ucraina nu a primit de la partenerii occidentali informații privind atacul rachetelor rusești asupra Kievului din 12 octombrie. „Informațiileprivind lansarea rachetelor balistice rusești ajută la salvarea vieților oamenilor, iar aceasta este una dintre cele mai critice chestiuni. Tocmai acest lucru ajută la prevenirea uciderilor, atunci când există o avertizare privind rachetele balistice”, a spus el.

Potrivit informațiilor publicate de Politico, SUA au declarat Ucrainei că nu au furnizat informații privind atacul cu rachete asupra Kievului din seara zilei de 12 octombrie din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile. De cealaltă parte autoritățile ucrainene se tem că „nu acesta a fost motivul”.

Trump însuși susține că SUA continuă să împărtășească informații cu Ucraina.