Țările de Jos vor solicita Uniunii Europene să suspende regimul fără vize cu Georgia, anunță ministrul olandez al Afacerilor Externe, Kaspar Veldkamp. Potrivit ministrului, acesta intenționează să înainteze o solicitare oficială Uniunii Europene „pentru a arăta clar guvernului georgian că drumul pe care l-a ales va avea un cost”, relatează Jam News.

Intrarea fără viză în țările UE pentru cetățenii georgieni este în vigoare de la 28 martie 2017.

Het geweld tegen demonstranten, journalisten en de arrestatie van politici in #Georgië is onacceptabel. Daarom zal Nederland de EU oproepen om afspraken met Georgië over visumvrij reizen op te schorten. Goed dat de Baltische staten al individuele inreisverboden oplegden. 1/2 pic.twitter.com/ounyGrvQR3