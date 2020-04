Țara din Europa fără niciun deces de coronavirus. Un veterinar a oprit răspândirea bolii

Insulele Feroe nu au înregistrat niciun deces de Covid-19 până acum, performanță care i se datorează unui cercetător care și-a transformat laboratorul veterinar astfel încât să poată face teste de Covid-19 pentru oameni, relatează The Guardian.

În arhipeleagul din nordul Oceanului Atlantic o singură persoană infectată cu coronavirus se află internată în spital, Insulele Feroe fiin unul dintre cele trei state din Europa – alături de Georgia și Lichtenstein – care nu a înregistrat niciun deces al unui pacient infectat cu coronavirus.

Miercuri, premierul Bárður á Steig Nielsen a anunțat că începând cu 20 aprilie se vor redeschide grădinițele, creșele și școlile, iar competițiile sportive vor putea fi reluate, însă fără spectatori.

Suuccesul Insulelor Feroe în lupta cu coronavirusul se datorează, potrivit autorităților, cercetătorului Debes Christiansen, șeful șeful Laboratorului Național de Referință pentru Bolile Peștilor și Animalelor, din capitala Tórshavn.

Christiansen a avertizat guvernul încă din luna ianuarie că trebuie să se pregătească pentru situația în care virusul depistat prima oară în China, va ajunge și în Insulele Feroe.

Omul de știință și-a transformat laboratorul – construit pentru a testa somonul pentru infecții virale – astfel încât să poată testa feroezii de Covid-19.

Din datele oficiale rezultă că până acum au fost testați 10% din cei de 61.000 de locuitori ai arhipeleagului. Astfel, medicii feroezi au putut să urmărească răspândirea virusului și să plaseze în carantină cele 184 de persoane testate pozitiv cu coronavirus. Dintre aceștia 131 s-au vindecat deja.

„A fost foarte ușor să îl adaptez, am schimat doar o parte din ingrediente. Activitatea noastră este specifică virușilor și bacteriilor de la pești, air în acest caz am schimbat trei componente specifice coronavirusului.

Christiansen spune că laboratorul său poate prelucra până la 1.000 de teste pe zi, în cazul în care este nevoie.

Omul de știință este lăudat și de politicieni. Parlamentara Kristina Háfoss, care a ocupat poziția de ministru al Finanțelor până în 2019, spune că acțiunea rapidă a lui Christiansen a dus la prevenirea răspândirii virusului în Insulele Feroe.

„Dacă am fi trimis testele în Danemarca pentru a fi analizate, ar fi durat zile întregi sau chiar o săptămână până să primim rezultatul și nu am fi putut controla boala așa cum am făcut-o”, a explicat ea.

Sursa: The Guardian