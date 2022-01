Soldatul din Ucraina care a împuşcat mortal cinci persoane într-o fabrică militară a fost reţinut: a povestit în detalii cum și-a împușcat camarazii – VIDEO

Poliţia ucraineană l-a reţinut joi pe soldatul Gărzii Naţionale care a deschis focul asupra gărzilor de securitate la o fabrică militară din motive necunoscute, ucigând cinci persoane şi rănind alte cinci, a anunţat ministrul ucrainean de interne Denis Monastirski, scrie presa ucraineană.

Soldatul de 20 de ani abia înrolat le-a povestit în detalii autorităților ucrainene cum și-a împușcat camarazii.

Acesta a declarat că a împușcat o gardiană națională pentru a nu raporta incidentul unității militare și a împușcat o altă femeie, inspectoră, care nu l-a lăsat să iasă din zona de conducere a uzinei.

În timpul primului interogatoriu, imediat după arestare, soldatul Gărzii Naționale a Ucraineni, care a ucis cinci militari în Nipru, Artemy Ryabchuk, a expus cronologic faptele crimei sale.

Potrivit unui corespondent UNIAN, filmul interogatoriului a fost publicat de postul de televiziune Ukraine 24.

Ryabchuk a fost interogat chiar pe stradă, în localitatea în care a fost reținut.

El a spus că aseară a slujit în „grupul de alarmă”. „Grupul de alarmare” are pistoale-mitralieră, care sunt amplasate în cutii speciale. „Iau o mitralieră, încarc prima magazie, trag în doi (militari – UNIAN) – șeful gărzii și asistentul său”. Ryabchuk a adăugat, de asemenea, că printre cei asupra cărora a deschis focul, era un soldat contractual, un recrutat.

„După aceea, m-am dus din nou la sediul de pază și am dus alte muniții la mașină, am fugit din fabrică”, a spus el. În același timp, potrivit lui Ryabchuk, controloarea de la ușă nu l-a lăsat să iasă din fabrică, ea a refuzat să-l lase afară. „Și am împușcat-o în cap”, a spus Ryabchuk. Apoi, după spusele acestuia, a deschis una dintre uși, iar la celelalte uși a început să tragă în broască pentru a le deschide. „Nu mi-a funcționat și am început să rătăcesc prin holuri, am găsit un loc de unde să pot sări peste geam”, a adăugat Ryabchuk.

Pe 27 ianuarie, în jurul orei 4 dimineața, la Dnipro, pe teritoriul Uzinei de Construcție de Mașini de Sud, soldatul Gărzii Naționale, Artemy Ryabchuk, în vârstă de 20 de ani, a deschis focul cu o armă automată asupra gardienilor militarilor NGU. Ca urmare, 5 persoane au fost ucise, inclusiv o femeie lucrătoare a fabricii, iar alte 5 au fost rănite. Ulterior, atacatorul a fugit cu arma și muniții.

Oamenii legii l-au reținut pe soldat în regiunea Dnipropetrovsk.

Biroul de Investigații de Stat al Ucrainei a inițiat urmărirea penală în temeiul articolului „crimă premeditată”. Se cercetează și cazul de neglijență oficială a conducerii Gărzii Naționale, care a dus la tragedie.

