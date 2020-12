Prim-ministra Serbiei este prima șefă de guvern din Europa care se vaccinează împotriva Covid-19 cu serul Pfizer/BioNTech

Ana Brnabic, prim-ministra Serbiei, a devenit prima șefă de guvern european care se vaccinează împotriva coronavirusului cu serul Pfizer/BioNTech, relatează CNN.

Șefa guvernului de la Belgrad a anunțat pe Twitter că s-a vaccinat împotriva Covid-19 și a îndemnat populația să facă același lucru în momentul în care vaccinul va fi disponibil.

Today is a big day, vaccination started! It is my duty to be the first to receive the #PfizerBioNTech vaccine against #Covid19 in 🇷🇸. I am honored to be the first PM in Europe to be vaccinated. Vaccination is a huge step in this fight.