Negocierile între Ucraina și Rusia vor continua miercuri, 16 martie

A patra rundă de negocieri dintre Moscova și Kiev, în format de video-conferință, va continua miercuri, 16 martie. Anunțul a fost făcut de consilierul președintelui ucrainean Mihail Podolyak.

Potrivit acestuia, procesul de negocieri este destul de complicat, însă „există loc pentru compromisuri”.

We’ll continue tomorrow. A very difficult and viscous negotiation process. There are fundamental contradictions. But there is certainly room for compromise. During the break, work in subgroups will be continued…