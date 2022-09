Misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a ajuns la centrala nucleară din Zaporojie

Misiunea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) a ajuns joi, 1 septembrie, la centrala nucleară din Zaporojie, aflată sub ocupație rusă de la începutul lunii martie și bombardată constant de aproape o lună.

„Misiunea de sprijin și asistență a AIEA, condusă de directorul general Rafael Grossi, tocmai a sosit la centrala nucleară din Zaporojie pentru a desfășura activități indispensabile de siguranță și securitate nucleară și garanții”, a anunțat AIEA pe Twitter.

⚡ IAEA’s Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) led by Director General @RafaelMGrossi has just arrived at Zaporizhzhya Nuclear Power Plant to conduct indispensable nuclear safety and security and safeguards activities.