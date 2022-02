Ministrul ucrainean al afacerilor externe solicită o reuniune „imediată” a Consiliului de Securitate al ONU în contextul tensiunilor cu Rusia

Ministrul ucrainean al afacerilor externe, Dmitro Kuleba, a solicitat luni, 21 februarie, o reuniune „imediată” a Consiliului de Securitate al ONU în contextul tensiunilor cu Rusia.

On President @ZelenskyyUa’s initiative I officially requested UNSC member states to immediately hold consultations under article 6 of the Budapest memorandum to discuss urgent actions aimed at de-escalation, as well as practical steps to guarantee the security of Ukraine.