Ministrul britanic al Apărării declară că președintele rus „este un bărbat într-o cușcă pe care și-a construit-o singur” – VIDEO

Putin este într-o cușcă pe care și-a construit-o singur, declară ministrul britanic al Apărării, Ben Wallace. Oficialul susține că Rusia este acum o „țară mai mică”, după invazia asupra Ucrainei, scrie Sky News.

„Președintele (Vladimir) Putin nu este forța care a fost cândva. Acum este un om într-o cușcă pe care și-a construit-o singur”, a spus el.

„Armata lui este epuizată, a suferit pierderi semnificative. Reputația acestei mari armate a Rusiei a fost distrusă. Nu numai că trebuie să trăiască cu consecințele a ceea ce face Ucrainei, dar trebuie să trăiască și cu consecințele a ceea ce a făcut propriei sale armate, a menționat Ben Wallace.

Wallace a spus că forțele ruse par să se regrupeze și să-și schimbe atenția către sudul și estul Ucrainei.

„Am mai văzut-o înainte. Mereu se înrăutățește. Urmează atacuri asupra civililor, asupra mai multor zone civile”, a spus el.

Ministrul britanic al Apărării a adăugat că aliaţii internaţionali au convenit să furnizeze Ucrainei mai multe echipamente militare şi „ajutor letal”, inclusiv vehicule blindate, muniţie şi artilerie cu rază lungă de acţiune.

