Ministerul Afacerilor Externe, profund îndoliat de decesul fostului prim-ministru al Japoniei: „Prietenia cu care a tratat R. Moldova va fi păstrată în memoria noastră”

Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) se arată profund îndoliat în legătură cu decesul fostului prim-ministru nipon Shinzo Abe și a transmis condoleanțe familei și celor apropiați.

„Suntem profund îndoliați. Prietenia cu care a tratat R. Moldova va fi păstrată în memoria noastră”, menționează MAEIE.

Potrivit autorităților de la Chișinău, calitățile de lider al națiunii ale premierului Shinzo Abe și realizările vor rămâne pentru toți japonezii „un testament al personalității sale”.

The tragic loss of the former PM Abe Shinzo will be deeply mourned. The example of his leadership & accomplishments will remain as a lasting legacy for all 🇯🇵 people.

The friendship he extended towards 🇲🇩 will be warmly remembered. Our thoughts are with his family & close ones.