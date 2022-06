Mesajele pentru Ucraina ale liderilor SUA, Marii Britanii, Germaniei și Franței, întruniți la Summitul G7 din Germania

Întruniți la Summitul G7 de la Elmau Castle (ținutul Bavaria, Germania), liderii celor mai industrializate 7 state ale lumii au transmis mesaje de susținere pentru Ucraina și de unitate a țărilor occidentale în contextul războiului declanșat de Putin în Ucraina.

Președintele Statelor Unite ale Americii a scris pe Twitter că țările membre ale grupului G7 ar urma să anunțe embargo pentru importurile de aur din Rusia.

„SUA au impus lui Putin costuri fără precedent pentru a-l priva de veniturile de care are nevoie pentru a-și finanța războiul împotriva Ucrainei. Împreună, G7 va anunța că vom interzice importul de aur rusesc. Exportul de aur îi aduce Rusiei zeci de miliarde de dolari”, a scris Joe Biden cu câteva ore înainte de începerea Summitului.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.



Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Iar cancelarul german Olaf Scholz a publicat o fotografie de la întâlnirea cu Joe Biden, însoțită de mesajul „Suntem uniți, suntem împreună. Acesta e mesajul ferm pentru președintele Putin”.

We stay united, we stay together. This is our clear message to President Putin. Good to have you here at the @G7 Summit, @POTUS Joe Biden. pic.twitter.com/xvzJm7DnHU — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) June 26, 2022

La rândul său, premierul britanic Boris Johnson a scris că Marea Britanie va fi în continuare alături de Ucraina: „Acum nu este momentul să renunțăm la Ucraina, ei au nevoie de sprijinul G7 mai mult ca niciodată. Regatul Unit va continua să sprijine Ucraina la fiecare pas, pentru că noi știm că securitatea lor înseamnă securitatea noastră, iar libertatea lor este libertatea noastră”.

Now is not the time to give up on Ukraine, they need the support and resolve of the @G7 more than ever.



The UK will continue to back Ukraine every step of the way, because we know that their security is our security, and their freedom is our freedom. pic.twitter.com/hXJ4jhCN1I — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 26, 2022

„Să acționăm în fața războiului din Ucraina și a consecințelor lui. Să acționăm pentru securitatea alimentară și energetică. Să acționăm pentru a face față provocării climatice. Acestea sunt obiectivele noastre la Summitul G7 din Germania. Suntem vocea Franței și a Europei”, a transmis și președintele francez Emmanuel Macron.

Agir face à la guerre en Ukraine et ses conséquences. Agir pour la sécurité alimentaire et énergétique. Agir pour relever le défi climatique. Voilà nos objectifs au Sommet du G7 en Allemagne. Nous y portons la voix de la France et de l’Europe. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 25, 2022

Summitul G7 2022, al (SUA, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Japonia și Canada + UE) are loc în perioada 26-28 iunie la Castelul Elmau (Castle/Schloss Elmau), situat în Alpii bavarezi, Germania.

