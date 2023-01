Marea Britanie a oprit importurile de gaze naturale lichefiate rusești

Marea Britanie a încetat de duminică, 1 ianuarie 2023, toate importurile de gaz natural lichefiat (GNL) rusesc. Despre asta a anunțat serviciul de presă al Ministerului britanic de Externe pe Twitter.

Marea Britanie „îi taie lui Putin finanțarea războiului său ilegal și sprijină țările din întreaga lume să își reducă propria dependență”, a precizat instituția britanică.

Today the UK has ended all imports of Russian Liquefied Natural Gas.



We’re cutting Putin off from funding his illegal war and supporting countries around the world to reduce their own dependency.#StandWithUkraine pic.twitter.com/AXEHYhZhSK