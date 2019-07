Macron i-a promis lui Iohannis că o va susține pe Kovesi și îl va retrage pe Bohnert de la șefia Parchetului european

Președintele României, Klaus Iohannis, a avut vineri, 19 iulie, o convorbire telefonică cu Emmanuel Macron, în cadrul căreia președintele francez a declarat că o va susține pe Laura Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European.

Totodată, Parlamentul European a anunțat că își menține susținerea pentru Laura Codruța Kovesi la funcția de procuror general european.

Francezul Jean-François Bohnert și Laura Codruța Kovesi sunt cei doi candidați pentru șefia Parchetului European, fiecare dintre ei având susținerea unei instituții europene (Parlament European și Consiliul Europei).

Pentru că negocierile din primăvară nu au putut produce un acord, cele două instituții au convenit să se reunească, din nou, în toamna acestui an.

Potrivit legislației europene referitoare la instituția Procurorului Public European, procurorul-șef este numit de comun acord de Parlamentul European și Consiliul European pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoi.