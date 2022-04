Lituania renunță la gazul rusesc și se va baza pe gaz lichefiat

Lituania anunță că va renunța la importurile de gaz rusesc pentru consumul intern, devenind, astfel, prima țară europeană care obține independența energetică de Rusia.

Ministerul lituanian a anunțat că întregul consum energetic al Ucrainei se va face pe bază de importuri de gaz natural lichefiat la terminalul din portul Klapeida.

„Începând din această lună – fără gaz rusesc în Lituania”, scris pe Twitter și președintele țării, Gitanas Nauseda, adăugând și că Lituania rupe legăturile energetice cu țara agresoare.

„Dacă noi putem să o facem, atunci și restul Europei poate”, a adăugat șeful statului lituanian.

Anterior, Lituania a anunțat și că nu va permite importuri de gaz lichefiat din Rusia.

From this month on – no more Russian gas in Lithuania 🇱🇹.



Years ago my country made decisions that today allow us with no pain to break energy ties with the agressor.



If we can do it, the rest of Europe 🇪🇺 can do it too!