Lituania îndeamnă țările UE să reducă relațiile cu Rusia: „Nu există niciun argument pentru a avea un ambasador rus într-o capitală europeană”

Ministrul lituanian de Externe, Gabrielius Landsbergis, îndemnă țările Uniunii Europene să-şi reducă nivelul relațiilor cu Rusia și să reducă reprezentarea diplomatică la Moscova, în contextul războiul declanșat de ruși împotriva Ucrainei. Landsbergis a declarat marți, pe 31 ianuarie 2023, că „nu există niciun argument pentru a avea un ambasador rus într-o capitală europeană”.

Lituania şi-a redus nivelul relaţiilor cu Rusia în primăvara anului trecut, după ce a fost descoperit masacrul de civili comis de trupele ruse la Bucea, într-o suburbie a Kievului, a amintit Landsbergis.

Pe 23 ianuarie, Ministerul rus de Externe a anunțat că ambasadorul estonian Margus Laidre, care a fost convocat la MAE, a primit o notă de protest „în legătură cu acțiunile autorităților estoniene”. Diplomatul trebuie să părăsească Rusia la 7 februarie 2023. Măsura este o reacție la decizia Estoniei de a reduce numărul angajaților ambasadei ruse din Tallinn, MAE rus.

Ministerul estonian de Externe a răspuns: „Respectăm principiul reciprocității în relațiile cu Rusia”. Într-o postare pe Twitter, Ministerul estonian al Afacerilor Externe a subliniat că ambasadorul rus va trebui să părăsească Estonia în aceeași zi ca reprezentantul său diplomatic din Rusia, la 7 februarie.

#Estonia takes note of today’s decision by Russia to reduce diplomatic presence to the level of chargé d’affaires.



We stand by the principle of parity in relations with Russia, which means that the Russian Amb. will leave at the same time as the Estonian Amb. to Russia.