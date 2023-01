Institutul american pentru Studiul Războiului susține că armata rusă s-a întărit pe pozițiile lângă Bahmut

Institutul american pentru Studiul Războiului (ISW) a transmis marți, într-un raport despre situația din Ucraina, că rușii au reușit să se întărească pe poziții lângă Soledar și Bahmut. Totuși, Ministerul britanic al Apărării susține că Rusia nu va ruși să încercuiască în timpul apropiat orașul Bahmut, chiar dacă acolo se duc lupte grele.

Potrivit ISW, șeful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin folosește rapoarte reale și false despre ofensiva de la Soledar pentru a consolida imaginea grupării sale Wagner „ca forță eficientă de luptă” în direcția Bahmut.

De asemenea, în raport se precizează că trupele rusești au continuat să consolideze pozițiile de pe malul stâng al râului Nipru în regiunea Herson și să construiască fortificații defensive și să mute echipamente militare în regiunea Zaporojie.

Ministerul britanic al Apărării crede că Rusia nu va ruși să încercuiască în timpul apropiat orașul Bahmut. Potrivit raportului, în ultimele patru zile, trupele rusești și forțele grupului Wagner au avansat tactic în orășelul Soledar din regiunea Donețk și este posibil să controleze cea mai mare parte a localității.

Soledar se află la 10 km nord de Bahmut, a cărui capturare rămâne probabil principala țintă operațională imediată a Rusiei pentru a ocoli Bahmut dinspre nord și a întrerupe liniile de comunicații ucrainene, potrivit serviciilor secrete britanice.

