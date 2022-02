Germania trimite avioane de război în zona Mării Baltice

Germania trimite avioane de război Tornado și o aeronavă de patrulare maritimă într-o misiune de recunoaștere în zona Mării Baltice, a anunțat misiunea Germaniei la NATO, scrie Reuters.

Consilierul Ministerului Apărării din Berlin a declarat că nu poate oferi imediat detalii din cauza purtătorului de cuvânt al problemelor de securitate operațională.

La începutul zilei, marina germană a trimis șase nave de război suplimentare, patru dintre ele către Marea Baltică.

👉 Around 900 Germans in the enhanced Forward Presence battlegroup in Lithuania 🇱🇹. @BG_LTU_eFP

👉 Six #EUROFIGHTER combat aircraft for Air Policing South in Romania 🇷🇴.

👉 Corvette #ERFURT deployed to the Baltic Sea as part of SNMG 1. @COM_SNMG1



