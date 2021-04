FOTO: Sfințirea bucatelor cu ocazia Paștelui Catolic într-un oraș din România. Cum a fost posibilă respectarea măsurilor impuse de pandemie

Un ceremonial de sfinţire a bucatelor cu ocazia Paştelui Catolic s-a desfăşurat duminică dimineaţă în condiţii speciale, la Miercurea Ciuc, România. La eveniment au participat un număr mare de persoane, care au respectat toate restricţiile impuse de pandemia de coronavirus, notează Agerpres.

Pentru a asigura păstrarea distanței fizice dintre oameni, autorităţile au decis să blocheze circulaţia pe două bulevarde din centrul oraşului, iar oamenii, purtând coşuri în care se aflau bucate de Paşti, s-au aşezat în ordine într-o zonă în formă de cruce, pe o suprafaţă de circa 2 kilometri.

Organizatorii au împărţit măşti de protecţie celor care nu aveau şi s-au asigurat că se păstrează distanţa fizică. De asemenea, pentru a reduce numărul de participanţi, îndemnul a fost să participe la ritual doar un singur membru al familiei.

“Este ceva extraordinar. Am aşteptat acest moment şi văd că se realizează. Îmi pare bine să văd oameni de ordine care întotdeauna ne-a ajutat la acest eveniment, iar acum îşi fac treaba cum trebuie. Aşa că suntem foarte fericiţi, aproape nu am cuvinte. Ne întâlnim foarte rar, nu prea ieşim din casă, iar acum ne-am întâlnit cu oameni pe care nu i-am văzut de un an de zile. Nu îmi doresc decât să se termine, sper ca în câteva luni să se termine”, a spus un bărbat care participa la eveniment.